На житломасиві Сокіл триває ремонт внутрішньоквартальних доріг

04.08.2021 17:31

У Дніпрі на житломасиві Сокіл тривають комплексні роботи з укладання асфальту. Їх почали ще минулого року, зараз же реконструкція на завершальному етапі. Проінспектувати хід реконструкції вирішив міський голова Борис Філатов. Під час зустрічі із мешканцями домовився і про ще один масштабний ремонт. Про що іде мова — далі.

На житломасиві Сокіл-1 тривають комплексні роботи з відновлення внутрішньоквартальних доріг. Розпочали їх ще торік. Тоді встигли відремонтувати шляхи за трьома адресами. Зараз комунальники працюють у провулку Екіпажному, 2 та вулиці Космічній, 29. На цю реконструкцію місцеві чекали десятки років.

Зокрема на житломасиві комплексно реконструюють дороги, тротуари й бордюри. На цій локації планують повністю завершити усі роботи до 10 серпня.

Як триває будівництво, перевірив особисто міський голова. У ході зустрічі із місцевими жителями домовилися про підготовку ремонту підпірної стінки, що знаходиться у дворі будинку №1. За словами мешканців, стара стіна вже не витримує злив, які були цього літа. І двори заливає все більше.

Під час дощів уже почали виникати проблеми зі зсувом ґрунту.

Як визначать переможця тендера, одразу візьмуться до виконання робіт. Подібна реконструкція підпірних стін планується і на інших житлових масивах. Щодо ремонту доріг, то кінця року обіцяють полагодити їх за майже ста адресами.

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