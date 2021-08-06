Зруйнували дах та забили труби – пенсіонера намагаються виселити з будинку в середмісті

Руйнують сходи до будинку, дах та залякують усіма способами. Мешканець квартири у центрі Дніпра став жертвою комерційних компаній. Невідомі багато років намагаються виселити його з власної домівки. Річ у тому, що в цьому двоповерховому будинку залишився жити лише він. Господарі інших квартир або давно померли, або переїхали. 69-річному пенсіонеру подітись нікуди. Нині літній чоловік наляканий і боїться опинитися на вулиці! Марко Ручка продовжить.

В цьому двоповерховому будинку на чотири квартири, заселена лише одна. Інші сусіди померли ще наприкінці 80-х. З того часу єдиного мешканця цієї будівлі намагаються вижити з власної квартири усякими способами.

Помітно одразу — будинок більше нагадує руїни. Перший поверх заріс кущами, стіни в тріщинах, навіть сходи на другий побиті. Нас зустрічає єдиний житель будинку Віталій Леонідович та веде до своєї квартири.

Заходимо в першу кімнату. Пан Віталій показує, як тріщинами пішли стіни й стеля, та каже — це дрібниці. У наступній проблема ще гірша.

На підлозі стоять відра та різні ємності, а сама вона встелена клейонкою. Без цих пристосувань квартиру вже б затопило. Адже дах настільки дірявий, що коли дощить на вулиці, дощить і в оселі. Пан Віталій розповідає — ще в 90-х залишився без сусідів та жив у квартирі зі своєю родиною. З часом будинок почав занепадати. Тоді родичі Віталія з’їхали, він залишився. Потім з’явились люди, які, так би мовити, зацікавились цим будинком. Оскільки приміщення знаходиться в центрі Дніпра, та ще й на червоній лінії. Вони всілякими способами намагалися виселити останнього мешканця.

Дійшло навіть до того, що пенсіонер почав боятися за власне життя.

Вже тривалий час він живе без води. Трубу йому залили бетоном. Розв’язати проблему поступового захоплення будинку чоловік намагався ще з 90-х. Зібрав цілу стопку відписок від різних органів влади. Ми звернулись по коментар до міської ради Дніпра. Нам пояснили — будинок знаходиться у комунальній власності Житлосервісу-5. У мерії аварійність двоповерхової оселі визнають, однак поки допомогти не можуть.

У міській раді розповіли, є спеціальна програма, яка передбачає допомогу в подібних випадках. Однак зараз в ній коштів немає. Можливо, коли через пів року переглядатимуть бюджет, гроші знайдуть. Єдине, що пообіцяли в мерії, до 15 серпня усунути проблему з водопостачанням.