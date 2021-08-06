У Мар’янівці відремонтували головний автошлях

У Мар’янівці Новомосковського району відремонтували центральну дорогу, яка до цього була просто розбитою ґрунтівкою. Оновлення інфраструктури – частина програми Президента України «Велике будівництво». На Дніпропетровщині приводять до ладу траси державного значення та місцеві автошляхи.

Дорога і державна, і місцева мають бути однаково якісними. Це одне з правил програми Президента України “Велике будівництво”.

Вулиця Миру – головний шлях у Мар’янівці. Дорога починається у центрі села й закінчується за околицею. Нею місцеві добираються до магазинів, аптек та дитячого садочка.

Місцеві кажуть – востаннє дорогу ремонтували ще наприкінці минулого століття. Тож покриття було вщент розбите.

Тепер цей шлях не впізнати. Їздити ним одне задоволення. І не лише автівками.

Підрядникам довелося повністю зрізати старий асфальт, заповнити канаву щебенем, а зверху укласти нове, якісне покриття. Узбіччя також привели до ладу, відсипали на належну ширину. На асфальт нанесли розмітку. А ще встановили дорожні знаки та світловідбивачі. Дорога тепер прикрашає село вдень і вночі.