У Кам’янському триває впорядкування обєктів інфраструктури

Асфальтування 14-и вулиць, підрізка крон дерев, що надто розрослися, та скошування трави на зелених зонах. Такі результати контрольного об’їзду Кам’янського міським головою Андрієм Білоусовим. Також він відвідав об’єкти, на яких тривають масштабні ремонтні роботи.

Триває оновлення скверу на Соцмісті по вулиці Ухтомського. Там відремонтують прилеглі до скверу дороги, зроблять повну заміну плитки й освітлення. Облаштують місця для відпочинку, дитячі майданчики та декоративні елементи. Відвідали також і лівобережний парк культури та відпочинку, де йде капітальний ремонт. Ці зони відпочинку мають відкрити до Дня міста, всередині вересня.

Оновлюють у місті й пішохідні зони. Так на вулицях Медичній, Аношкіна, Сачко та інших відремонтують тротуари.

Також звернули увагу і на місця, що належать приватним підприємцям і не утримуються належним чином.

Щодня бригадами комунальних служб проводяться прибирання дворів, очищення доріг від бруду, підрізка дерев, покіс трави. Міський голова зазначив: він і надалі особисто контролюватиме виконання наданих доручень та проведення запланованих робіт.