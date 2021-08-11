“Незалежні 30. Дніпропетровщина”. Революція гідності

Ці події увійшли в історію України й стали проявом свободи, волі та незламного духу. Революція гідності – саме їй присвячений наступний матеріал 11 каналу. Ми продовжуємо проєкт “Незалежні 30. Дніпропетровщина”. І далі – про тих, хто стояв на Євромайдані, прагнув змін та виборював право жити в демократичному суспільстві.

Почалось все з протестів у листопаді 2013 року. Український уряд змінив курс на євроінтеграцію і це обурило значну частину суспільства. В центрі Києва почали збиратись люди. У ніч на 30 листопада силовики жорстоко розігнали активістів, переважно студентів та журналістів. Влада мотивувала це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки.

Масове побиття беззахисних шокувало українців. Вже 1 грудня на майдан Незалежності вийшла найчисленніша демонстрація з часів помаранчевої революції. Саме побиття дітей, як скажуть активісти, стало переломним моментом. З цього часу протести не припинялися і тривали до лютого 2014 року. Українці вимагали відставки уряду та позачергових виборів.

До Києва з”їжджались люди з усіх куточків країни. В тому числі й з Дніпра.

Юлія дісталась Майдану у січні, коли від вогнепальних поранень вже загинули Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Тоді стояли морози до -20. Трагічні події не оминули дівчину. Вона стала свідком розстрілу в Маріїнському парку.

Люди виходили на протести і в інших містах країни. В Дніпрі одним з координаторів євромайдану був Іван Маркевич. Збирались на площі із символічною назвою Європейська.

Більш масові зібрання відбувались вихідними у парку Глоби.

26 січня 2014 року неділя. На Євромайдані у Дніпрі зібралось чимало людей. Вони йшли мирною ходою з центральної частини міста до облдержадміністрації. Усе змінила димова шашка, яка полетіла у натовп з-за паркану установи.

Пізніше стало зрозуміло, що там на активістів чекали так звані тітушки.

Інна разом з оператором того дня працювали для свого телеканалу. Журналістський інтерес завів у безпосередньо у будівлю облдержадміністрації. Вони були єдині медійники, хто туди потрапив. Кадри, що зняли, стали доказом у кримінальній справі проти деяких чиновників.

Того дня у Дніпрі у сутичках з тітушками було поранено декілька представників ЗМІ. Євромайдани тривали по всій країні до лютого. За офіційними даними, всього під час Революції гідності постраждали дві з половиною тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом їх стали називати Небесною сотнею.

Українці довели, що вони можуть впливати на хід історії власної держави. Що не варто красти в них надію.

Хто вбивав українців на Майдані? Хто брав участь у насиллі? – Закон мовчить, вироків немає. Справи по Майдану й досі тривають.