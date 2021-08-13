На кладовищі Сурсько-Литовського вже тиждень мешкає літній чоловік

Життя серед могил! У Сурсько-Литовському місцеві непокояться за місцевого безхатька. 65-річний чоловік вже тиждень мешкає на кладовищі, просто серед могил. Там і їсть, і спить. Соціальні служби декілька місяців намагаються прилаштувати його до притулку. Але на заваді стає бюрократична тяганина. Чи є надія на хепі-енд у цій історії – дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка.

Вже тиждень мешкає на кладовищі! Мешканці Сурсько-Литовського обурені та шоковані способом життя одного з місцевих чоловіків без певного місця проживання.

Замість подушки – могильна плита. Олексій каже: вимушений мешкати на кладовищі, бо його днями вигнали із місцевої лікарні, а йти більше нікуди. 65-річний чоловік розповідає свою сумну історію: близько половини життя провів у в’язницях, каже – за бійки. Через кримінальний образ життя втратив довіру родини. А не так давно в Олексія частково відмовили ноги. Тож пересуватися може лише на колінах. Каже, від допомоги з житлом не відмовився б.

Місцевим також стиль життя Олексія, м’яко кажучи, не до вподоби. Розповідають, у Сурсько-Литовському чоловік знаходиться вже з пів року. Його постійно підгодовують, але кардинально це проблему не вирішує.

У відділі соціальної сфери Сурсько-Литовського пояснюють: притулку для безхатьків у селі немає. Олексієві неодноразово викликали поліцію та швидку, влаштовували у лікарню та навіть нічліжку в Дніпрі. Єдиний вихід, впевнені, передати чоловіка у приватний пансіонат. Проте для цього необхідно офіційно підтвердити інвалідність у місцевій лікарні. Але чомусь за декілька місяців лікарі цього так й не зробили. Не на камеру у сільраді пояснюють: декларацію не укладають, бо у чоловіка немає прописки.

Чи можливо взяти на облік чоловіка без певного місця проживання? По відповідь ми звернулися до адміністрації лікарні, але коментувати ситуацію тут відмовилися. У райдержадміністрації ж твердять: відсутність прописки – не привід відмовляти в медобслуговуванні.

Є й інший варіант. У компетенції сільради вирішити, де тимчасово прописати Олексія. Отож наразі майбутнє Олексія та престиж села – у руках лікарів та чиновників сільради.