Вбивство чи суїцид? Версії загибелі Костянтина Павлова

Вбивство або суїцид. На Дніпропетровщині в селищі Вільне знайдено мертвим міського голову Кривого Рогу – Костянтина Павлова. Вже бездиханного чоловіка з вогнепальним пораненням прямо на порозі будинку побачив його помічник. Правоохоронці розглядають три версії – вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю, і як четверта – доведення до самогубства. Сім’я ж та знайомі мера певні він не міг накласти на себе руки.

На цих кадрах – останні години життя Костянтина Павлова. Чоловік весь вечір ходив з рушницею по будинку та час від часу переписувався у телефоні. А вже близько сьомої ранку – сусіди почули постріл.

Тіло першим побачив помічник мера – вже близько 4 вечора. Він приїхав за проханням дружини, яка у цей час знаходилася на відпочинку з дітьми. Жінку занепокоїло, що чоловік не виходив на зв’язок із самого ранку. Першим, кому повідомили про трагедію – став близький друг Костянтина та колишній нардеп Андрій Гальченко.

Тоді ж на місце викликали поліцію та швидку. Біля загиблого знайшли ту саму рушницю, з якою міський голова всю ніч ходив будинком. Правоохоронці вже підтвердили – зброя належить Костянтину Павлову.

Рідні та колеги політика у версію із самогубством не вірять. Мовляв, для цього не було жодних передумов. Позитивно відгукуються люди й про його роботу на посаді міського голови. Кажуть – жити стало відчутно краще.

Наразі Правоохоронці відпрацьовують 4 версії – вбивство, суїцид , доведення до самогубства та необережне поводження зі зброєю. Експерти вже продивилися відео з камер спостереження. Відомо ,що окрім самого загиблого там нікого не помітили. Досліджує поліція і те ,яким чином ці кадри потрапили до соцмереж. Мобільний Костянтина Павлова також відправили на експертизу.

Перед міськрадою Кривого Рогу у знак скорботи сьогодні приспущені прапори. Відомо, що поховати Костянтина Павлова планують у четвер. До того моменту у місті триватиме жалоба.