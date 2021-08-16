Дитячий парк розваг на фестивалі “Безвіз”

Танці, батути, караоке, творчі майстер-класи, зона Лего та мотузковий парк. Доки батьки відпочивали під сценами найгучнішого музичного фестивалю цього літа Безвіз, їхня малеча бавилась на дитячій локації – у Парку розваг. За три дні фестивалю хлопчики та дівчатка взяли участь у безлічі захопливих пригод, влаштованих благодійним фондом Марії Пінчук “За дітей”. Як відпочивали найменші гості Безвізу – бачили наші кореспонденти.

На другий день фестивалю Безвіз, організованого Культурною столицею, пані Вікторія вирішила взяти із собою 8-річну доньку Карину. Адже побачила там величезний парк розваг і зрозуміла – на такому, здавалося б, не дитячому заході, і дитина зможе цікаво провести час.

Караоке, танці, майстер-класи з різних творчих напрямків, зона лего і звісно ж батути – у Game park кожна дитина змогла знайти заняття до душі.

Вибухову дитячу локацію на фестивалі облаштував благодійний фонд “За дітей”, заснований Марією Пінчук. В організації дозвілля найменших гостей Безвізу допомагали постійні партнери – Палац культури “Північний” та парк розваг “Планета”.

Вперше на подібній локації батькам пропонували скористатися послугами бебі-сітерів. Для багатьох музичних фанатів з дітьми це стало дуже приємним сюрпризом.

Вкрай цікавою для малечі виявилась фотозона – сцена з прибульцями. Організатори пояснюють: оскільки фестиваль без віз, то й іншопланетяни вирішили на нього завітати. Фігури змайстрували спеціально до заходу.

Ну а щовечора на гостей дитячої зони чекала запальна дискотека з мильними бульбашками.