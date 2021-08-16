У Кам’янському пройшли змагання бригад швидкої допомоги

У Кам’янському пройшли щорічні змагання бригад швидкої допомоги! Медики відточували навички порятунку найтяжчих пацієнтів. На змаганнях побував міський голова Андрій Білоусов. Мер особисто перевірив оснащеність спецавтомобілів та подякував лікарям за їхню працю!

Ось так розпочалися цьогорічні змагання бригад швидкої допомоги у Кам’янському. За легендою сталося ДТП. Жінка-водій вилетіла через лобове скло та має множинні травми.

Медикам завжди треба бути трохи детективами. Завдання – за лічені хвилини оцінити стан постраждалого та виявити усі порушення систем. Інколи саме від вміння дивитися ширше залежить, чи виживе пацієнт.

На змаганнях був присутній міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. Мер особисто перевірив оснащеність автомобілів швидкої, поспілкувався із медиками та наголосив на важливості проведення таких змагань.

У змаганнях взяли участь бригади з семи підстанцій Кам’янського, що обслуговують майже півмільйона людей.

Турнір проводять вже в одинадцятий раз – на честь 1-го керівника служби екстреної медицини Дніпропетровщини Степана Бешти. Цьогоріч переможцем стала Центральна підстанція, друге місце посіла – Криничанська. Саме вони представлятимуть Кам’янське на обласних змаганнях у вересні.