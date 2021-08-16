У Покрові збудували новий дитячий садок

У місті Покров збудували дитсадок “Дивосвіт”. Заклад повністю відповідає своїй назві. Він гармонійний, яскравий та комфортний. Зараз триває набір вихованців. Уже п’ятдесят дітлахів є, а всього дитячий садок розрахований на 115 місць. Це має повністю закрити питання із дошкільною освітою в районі.

В одному з мікрорайонів міста Покров з’явився “Дивосвіт”. Це новий, яскравий дитячий садок.

У закладі вже майже півсотні вихованців. Втім, садочок зможе набрати 115 дітей і це повністю закриє потреби дошкільного виховання у цьому районі.

Президентська програма дозволила об’єднати для будівництва цього садка кошти з державного і обласного бюджетів.

Для малюків тут облаштовані затишні спальні, яскраві ігрові кімнати. Є також велика зала – для музичних та спортивних занять.

Вихователям тут працювати також зручно, і що важливо, приємно.

На великому подвір’ї обладнали все для розваг. Каруселі, гойдалки, альтанки з тіньовими навісами. Кожна група має власний майданчик.

Будівля садочку зручна і для дітей з особливими потребами. Є пандуси, ліфт. Входи до кімнат – без порогів.