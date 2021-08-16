Мешканці двоповерхівки у Придніпровську бояться жити у власних квартирах

У Придніпровську мешканці двоповерхівки, якій 66-ть років, бояться жити у власних квартирах! З моменту здачі в експлуатацію будинок жодного разу капітально не ремонтували. Хто відповідальний за тріщини у стінах та фасаді та чи довго ще боятися людям?

Цьогоріч сьомому будинку на вулиці Космонавта Волкова виповнилось шістдесят шість років. Тріщини на стінах та фундамент, що давно просів – краще за все говорять про поважний вік двоповерхівки. Марія Антоновна мешкає тут від самого початку. Згадує, як купувала квартиру у новобудові. Зараз же боїться, що будинок просто розвалиться.

За усю історію експлуатації, будівлю жодного разу не ремонтували. У під’їздах давно погнили вікна, вхідні двері просіли, а зі стін обсипались останні шматки ще радянської штукатурки. Під час дощів фасад підмиває вода, від чого стіни вкриваються тріщинами різних розмірів. Їх люди вже десятки років латають самотужки.

Усе, що можуть – місцеві роблять своїми силами. Мешканці третього під’їзду наприклад, зібрали гроші і замінили двері та вікна. Однак, інші такої змоги не мають. Бо більшість – пенсіонери. Неодноразово з цілим переліком скарг люди звертались до свого Жилсервісу та міськради. Однак щоразу їх годують порожніми обіцянками. Єдине – три роки тому замінили дірявий дах. За інше братися не схотіли, мовляв мешканці будинку мають чималі борги за ЖКГ.

У міськраді кажуть: незважаючи на борг у майже сорок тисяч гривень, в будинку проводяться необхідні ремонтні роботи.

Всі інші роботи, на кшталт, ремонту в під’їздах, в міськраді обіцяють виконати лише після повного погашення боргу.