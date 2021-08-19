Сквер навколо нового флагштоку в Кривому Розі прикрасили художніми панно

Сквер навколо нового флагштоку в Кривому Розі прикрасили монументальними художніми панно. На них символи, близькі криворіжцям, і всіх українцям. Тут і петриківський розпис, половецька баба, Тарас Шевченко і Козак Мамай. Візитівки Кривого Рогу: кар’єр та сучасний бренд міста – ріг достатку, виконаний у «металургійних» кольорах.

У криворізькому парку Героїв готують до відкриття 72-метровий флагшток. Навколо встановили сталеві стели з монументальними панно. На них зобразили українські національні символи та знакові для криворіжців образи.

На 6-ти панно – символи, близькі і для криворіжців, і для всіх українців. Тут і петриківський розпис, і половецька баба. Тарас Шевченко і Козак Мамай. Не забули і про візитівки Кривого Рогу: кар’єр та сучасний бренд міста – ріг достатку.

Панно монументальні. Кожне – розміром 160 на 180 см. Їх розписували майстри Дніпропетровщини. Використовували техніку гарячої художньої емалі. Вона довговічна, стверджує художниця Аліна Набока.

Панно помістили на 3 стели, виконані із кортенової сталі. Вона має «фірмовий» колір металургії. Адже Кривий Ріг – промислове місто

Нині підрядники завершують благоустрій майбутнього скверу. Триває озеленення.