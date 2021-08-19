Дніпровські митці відправились у подорож на острів Кодачок

На Кодачок за покликом душі! Незвичайну акцію до Дня незалежності України придумала та здійснила група митців і краєзнавців. За підтримки яхт-клубу вони відправились на один з легендарних островів Дніпра, відомий за назвами Пороховий, або Кодачок. Що шукали мандрівники на невеличкому скельному острові дізнавалася наша Ірина Каблоцька, яка разом з ними відрядилась у подорож. Унікальні місця Дніпропетровщини, далі в наступній серії циклу Незалежні – 30.

Сміливі й натхненні, озброєні пензлями й фарбами вони відправляються у подорож.

На трьох яхтах розмістилася вся експедиція на острів Кодачок. Йти до нього години півтори.

Саме час дізнатися чому безлюдний невеличкий острів притягує митців. Імовірно, він є місцем сили.

Валентина каже, обрали маршрут за чисельними розповідями про загадковий острів, який зберігає пам’ять козацьких часів. Кажуть, на ньому зупинялося багато дивовижних човнів. Зараз мандрівники згадують і свої перші подорожі Дніпром.

Володимир Івченко та Наталія Семенова засновники “Живого музею Микити Коржа”. Вони самі наче історія.

Триває розповідь і на папері поступово виникає портрет Володимира Івченка.

Схоже й такий сподобався.

Якихось півтори години й ось він острів Кодачок .

Свою назву цей клаптик кам’янистої землі отримав від сусідства зі Старими Кодаками, другу назву Пороховий, від свого призначення. У певний період тут були склади для зберігання пороху.

Мандрівники десантуються на галявину.

За звичаєм саме пригощання єднає людей й дарує настрій. А такий коровай удвічі більше!

Кажуть, тут останнім часом мешкав відлюдник, але ми не побачили ніяких слідів людського житла. З туристичних об’єктів лише руїни порохових складів та живописні камені. Це якщо не занурюватись у ландшафти.

Вадим знає тут кожну рослинку, виділяє з них рідкісні, і з задоволенням розповідає про кожну. Деякі екскурсанти слухають його вперше.

А ще з островом пов’язані легенди про отамана, козака характерника Івана Сірка, який не міг оминути Кодачок,

повертаючись з походів. І ймовірно відпочивав в одній з скельних розщілин.

Дещо до міфів додають і сучасники, розмальовуючи скелі копіями первинних сюжетів.

Справжні ж художники шукають тут справжню натуру.

Унікальну подорож митці присвятили Дню Незалежності України. Тому в усьому що бачили, знаходили й відповідний сенс.

Створення картини з острівних рослин аніскільки не порушить гармонію Кодачка. Квіти призначені прикрашати свято.

Цей чудовий гобелен і кілька картин, намальованих прямо тут, на острові Кодачок, будуть представлені на виставці у Дніпровському Будинку мистецтв. Щоб поділитися враженнями з городянами і у такий спосіб привітати їх зі святом.