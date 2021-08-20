У Петриківці провели велопробіг до Дня Незалежності

На Дніпропетровщині повним ходом тривають заходи до Дня Незалежності України. Так, у Петриківці до свята влаштували велопробіг. Учасниками якого стали мешканці 19 населених пунктів з усієї громади. Всього понад сто велосипедистів роз’їхалися по селищах ОТГ. Естафеті на заваді не стала навіть погода.

Насиченою творчою програмою у Петриківці відкривали велопробіг присвячений Дню Незалежності України. У заході взяли участь понад 100 мешканців ОТГ. Люди зібрались з 19-ти населених пунктів.

До естафети долучились і чимало школярів. Ганна разом зі своїми друзями вже готова до старту. Їхатиме до селища Хуторського.

Їхатимуть велосипедами і наймолодші. З десяток дітлахів збираються підкорити цей марафон.

Готовий стартувати й 4-річний Тьома. Маленький спортсмен хоча і не говіркий, втім впевнений у своїх силах.

Кожного року напередодні Дня Незалежності в громаді завжди проводять різноманітні заходи. Велопробіг проходить вперше.

З великим розмахом громада готується проводити щорічний етнофестиваль “Петриківський дивоцвіт”.

Фестиваль відбудеться четвертого вересня, у Петриківці. Там чекатимуть на гостей з усієї країни.