У селищі Слобожанському зводять новий басейн

Інфраструктура області наповнюється новими спортивними локаціями. Так у селищі Слобожанському зводять енергоефективний і технологічний басейн. На нього дуже чекають всі мешканці Лівого берега Дніпра, адже на сьогодні там немає жодного подібного об’єкту. Басейн у Слобожанському стане частиною новозбудованого спортивного комплексу. Тут зможуть займатись і професійним плаванням і оздоровчими заняттями. Доступ буде і у дорослих, і у дітей.

Це буде надсучасна будівля в великими вітражами, залою сухого плавання і теплою підлогою. Зараз підрядники вже перейшли до внутрішніх оздоблювальних робіт.

Басейн буде енергоефективним. Опалюватиметься від автономної котельні. Місцеві з нетерпінням очікують відкриття об’єкту. Адже їздити зараз доводиться аж на правий берег.

Другий поверх басейну буде повністю з теплою підлогою. На третьому розташують глядацькі трибуни на 100 місць. Із незвичного – облаштують зал сухого плавання. Там буде спеціальне обладнання для відпрацювання елементів на суші. Цей об’єкт стане частиною цілої низки будівництв в області.

Мешканці Слобожанського вже стоять в черзі аби займатися у новозбудованому басейні. Приходять записуватися.

Територію навколо також приведуть до ладу. За проєктом тут висадять дерева та облаштують парковку.