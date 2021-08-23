Один з перших прапорів незалежної України зберігається на Дніпропетровщині

Сьогодні, Україна відзначає День Державного Прапора. Це вже сімнадцята річниця з дня проголошення. Указ прив’язаний до 23 серпня 1991 року, коли після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг у сесійну залу Верховної Ради. 4 вересня його підняли над будівлею парламенту.

Тридцять років тому Верховна Рада України надала синьо-жовтому біколору статус офіційного прапора. А з 2004 року указом тодішнього Президента Леоніда Кучми почали відзначати і «День державного прапора “. Цьогоріч 23 серпня наша країна святкує сімнадцяту річницю.

Зараз синьо-жовтий стяг прикрашає адміністративні будівлі. Та подекуди українці вивішують його і у власних оселях. Адже зараз – у 2021 -державний прапор – символ гордості та віри в Батьківщину. А от тридцять років тому люди боялись відкрито ним захоплюватися.

Прапор Миколи Олексійовича – справжня реліквія. Його чоловіку подарували друзі-тернополяни ще у далекому 1990 році. Відтоді державний символ став незамінним атрибутом в його будинку. Ба більше, пан Микола бере з собою двоколор і у мандрівки в якості оберегу.

За понад тридцять років прапор пережив чимало, каже чоловік. Його мочили дощі і випалювало сонце. Фарби поступово вигорали, однак він не втратив своєї цінності.

Найбільший прапор України теж знаходиться у Дніпрі. Флагшток з синьо-жовтим стягом встановили три роки тому на проспекті Дмитра Яворницького – у найвищій точці міста. Як майорить прапор можна побачити чи не з усіх куточків Дніпра.

Гігантський прапор розташований поруч з історичним музеєм та є частиною екскурсійної програми. Подивитися на нього приїздять з усієї України.

В Україні День Державного прапора відзначають вже всімнадцяте. Тридцять років двоколор – офіційний символ країни. Але мало хто знає, що використовувати саме такий прапор почали ще кілька століть тому.

Традиційно вважають, що жовтий колір означає пшеничне поле, синій – безкрайнє небо. Однак в історії є й інше трактування.

Щорічно на честь Дня Державного Прапору по всій Україні відбуваються святкові заходи. І цьогоріч з послабленням карантинну їм таки бути!