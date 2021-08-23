Національний рекорд з найбільшої кількості моделей ракет піднятих у небо встановили у Дніпрі

Справжнє ракетне шоу просто неба! На Дніпровському аеродромі Кам’янка встановили національний рекорд з найбільшої кількості моделей ракет піднятих у небо. Вони були наповнені синьо-жовтою фарбою, і символізували український прапор. Готувались до цього заходу майже два місяці. Моделі виготовляли конструктори з чотирьох областей України.

На аеродромі «Кам‘янка» вже готуються встановлювати рекорд України. До неба запустять найбільшу кількість макетів ракет. Присвячують це дійство Дню Незалежності України.

А ще цим шоу хочуть привернути увагу до інженерії та ракето будівництва. До неба збираються запустити півтисячі моделей. За розміром вони не більші за півторалітрову пляшку. Конструювали ракети майже два місяці за спеціальними схемами. Працювали над ними юні моделісти з чотирьох регіонів України: з Херсонської, Львівської, Сумської та Дніпропетровської областей. Від нашого міста до ініціативи долучились конструктори з молодіжного центру “Лідер”.

Юні ракето-будівельники присутні й на самому встановленні рекорду. Не гають часу і допомагають піротехнікам.

Запускатимуть ракет за допомогою спеціальних двигунів. Висота підйому не більше ста метрів. У кожну модель засипали синьо-жовтою суміш, яка символізуватиме прапор України. Складність запуску полягатиме в саме одночасному злеті

Майже годину тривала підготовка. Біля трибун зібралось кілька сотень людей. Під зворотній відлік глядачів і відбувся запуск.

Виглядало дійство як блискачивний синьо-жовтий салют. Всі ракети потім повернулись назад на землю. Тож дітлахи змогли забрати сувеніри на згадку.

І хоч не всі ракети вдало запустились, рекорд таки вдалось встановити . Оскільки в Україні такого досі ніхто не робив.

Втім для світового рекорду ще потрібно попрацювати. Два роки тому у Нідерландах у небо піднялись понад чотири тисячі моделей.