У селищі Дніпровське Кам’янського району відкрили стадіон

У селищі Дніпровське Кам’янського району оновили стадіон. Тепер це сучасна спортивна арена із великим футбольним полем, біговими доріжками, воркаут-зоною та ігровим майданчиком. Перший матч на новому газоні зіграли місцеві спортсмени, збірна Дніпропетровської облдержадміністрації та Української асоціації футболу.

В області стало більше ще на один якісний спортивний об’єкт. У селищі Дніпровське Кам’янського району оновили стадіон – тепер це надсучасна спортивна арена.

Стадіон спорткомплексу «Дніпровець» – частина програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Стадіон у Дніпровському фактично збудували наново. Привели до ладу футбольне поле та застелили його штучним покриттям. Зробили майданчик для занять баскетболом і волейболом, облаштували бігові доріжки та зону для занять воркаутом. Місцеві кажуть: про такий сучасний стадіон раніше тільки мріяли.

За традицією, нове футбольне поле випробували учасники товариського матчу. Зійшлися місцеві спортсмени та збірна команда Дніпропетровської ОДА й Української асоціації футболу.

На полі точилися справжні пристрасті. Команда ДніпроОДА та Української асоціації футболу брала досвідом. Місцева збірна – молодістю та запалом. Господарі не давали гостям ані хвилини відпочинку. Гравці та вболівальники не стримували емоцій. Обидві команди відзначилися голами. Та у фіналі погодилися: перемога – не головне.

Після матчу гравцям місцевої збірної вручили комплекти футбольних м’ячів. А ще пам’ятний кубок та солодкі подарунки.