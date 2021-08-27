У сквері Героїв на пенсіонера впала велика суха гілка

Мало не загинув – під деревом. У Дніпрі в сквері Героїв на пенсіонера впав чималий клен. Стовбур перебив чоловікові обидві ноги. Його доправили до 16 лікарні, де діагностували важкі переломи. У міськраді кажуть – у планах була ліквідація цього дерева. Однак, за графіком – тільки восени. Тим часом, випадком вже зацікавилися правоохоронці.

На цих моторошних кадрах – перші хвилини після падіння дерева. Шістдесяти однорічний постраждалий не встиг відстрибнути – та отримав удар стовбуром по ногах. Свідки події кажуть – від страшної болі чоловік навіть втратив свідомість.

Швидкою пенсіонера доправили до міської лікарні номер 16. Там діагностували відкритий перелом голені, ще один перелом стегна та численні забої. Лікарі, кажуть – на реабілітацію пацієнта піде мінімум пів року.

Постраждалий Микола Тутаєв. У Дніпрі чоловік був проїздом з онуками. Віз дітей до Хмельницького. Пенсіонер згадує – до скверу прийшов з малими, аби покатати їх на іграшкових автівках. І якимось дивом – саме у момент падіння дерева – поряд з ним дітей не було.

У міськраді кажуть, у цьому сквері є цілий список дерев під ліквідацію. У тому числі – і цей злощасний клен. Прибрати їх мали на початку вересня. Та погода внесла свої корективи.

У поліції наразі вирішують – чи відкривати кримінальне провадження стосовно цього випадку. Загалом у сквері Героїв комунальники нарахували ще 15 аварійних дерев. А тим часом цією зеленою зоною, продовжують гуляти сотні дніпрян.