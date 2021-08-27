Громадський транспорт не ходить, а швидка не може проїхати. Так живуть мешканці вулиці Прикордонної

Там не ходить громадський транспорт, туди не можна викликати таксі, а карети швидкої не завжди здатні там проїхати. Усе це у районі вулиці Прикордонної. Мешканці околиці Дніпра б’ють на сполох: єдиний автошлях, по якому можна дістатися їхніх домівок, вщент розбитий. Люди з жахом чекають осінніх дощів – тоді дорогу ще й розмиє і вони залишаться повністю відрізаними від міста.

Ми знаходимось на вулиці Прикордонній, яка веде до майже півтисячі житлових будинків. через жахливий стан дорожнього покриття, тутешні жителі буквально відрізані від міста. А коли починається дощ або сніг, сюди навіть не можуть приїхати карети швидкої допомоги.

Півтораметрові ями, вибоїни глибиною зо 20 сантиметрів, каміння та шматки асфальтобетону просто посеред проїжджої частини – здається, ми потрапили в якесь покинуте селище, але ні – це Дніпро.

Тутешні жителі розповідають: автошлях на Прикордонній – єдина дорога, якою можна дістатися одразу до п’яти вулиць з житловими будинками. Тут не ходить громадський транспорт, до найближчої зупинки маршруток – півгодини пішки. Їздили б на таксі, та служби просто відмовляються приймати звідси виклики, кажуть потім на ремонт автівок витратять більше, ніж зароблять.

Люди із жахом чекають осені – рясні дощі щороку розмивають залишки дорожнього покриття. Аналогічна ситуація і взимку – після снігопадів.

Впродовж останніх п’яти років місцеві жителі десятки разів зверталися до міськради з проханням вирішити дорожню проблему.

Також люди вважають, що ремонт могло б хоча б частково сплатити велике підприємство, що знаходиться поруч. Адже його вантажівки, які їздять цією дорогою, руйнують залишки покриття. Жителі зібралися під стінами заводу й вимагали пояснень. Але розмови не вийшло.

У відчаї, люди самі зібрали 130 тисяч гривень на ремонт дороги. Але цієї суми, переконані, не вистачить навіть залатати ями. Тож вкотре звернулися до посадовців з проханням допомогти – або матеріалами, або технікою.

До міськради звернулась і наша знімальна група. Там кажуть: про проблему знають, але наразі нічим людям допомогти не можуть. Нині у різних районах міста активно ремонтують дороги. першочергово магістральні – ті, якими їздить громадський транспорт. А щодо допомоги з матеріалами та технікою – пояснюють: це неможливо навіть при великому бажанні. Адже існує бюджетний кодекс, який передбачає процедуру ремонту.

Водночас кажуть: дійсно існує європейська практика, коли дороги ремонтують підприємства, які ними користуються. У нашій країні вони не зобов’язані цього робити, але водночас це й не заборонено. Також людям радять звернутися до депутатів міськради, які закріплені за цими вулицями. Можливо вони знайдуть кошти у своїх фондах.