Чи працюють сертифікати про вакцинацію у смартфонах. Наш експеримент

Сертифікати про вакцинацію – вже у смартфонах! Днями функція запрацювала в мобільному додатку “Дія”. Свіжо отримані електронні посвідки вже навіть встигли протестувати за кордоном. Чи вдало? Розкаже Владислав Авдієнко. А ще покаже процес отримання від початку і до кінця.

Таке відео днями з’явилось у Facebook. Українці тестують електронний COVID-сертифікат у французькому ресторані.

Переваг багато, недоліків – нуль, кажуть в облдержадміністрації. Електронний сертифікат про вакцинацію нічим не відрізняється від паперового.

Чи дійсно все так просто? Перевіримо на собі. Маю 2 дози Pfizer, отож сміливо відкриваю ДІЮ. Спершу – ідентифікація особи.

Щоб отримати електронний сертифікат треба надати застосунку дозвіл на передачу ваших медичних даних за допомогою, подивіться, перевірки обличчя.

Буквально 30 секунд – вас просять нахилити голову, трохи покрутити нею, кліпнути очима. Процедуру варто проходити при гарному освітленні та очищеній передній камері смартфона, інакше може знадобитись декілька спроб. Вже за пару хвилин після підтвердження приходить сертифікат.

Юрій Пасічник в туристичному бізнесі понад 10 років. Каже, без сертифікатів про вакцинацію зараз ані він, ані його клієнти за кордон – ні ногою. Бо саме посвідки добряче економлять і час і гроші.

Ба більше наявність сертифікату – подекуди єдиний спосіб уникнути 10-денного карантину після приїзду. А ще, це перепустка до музеїв, на концерти та навіть – в ресторани!

Але експерт радить: обов’язково перевіряти, чи визнає країна, в яку їдете вакцину, якою ви щепилися. І на додачу до електронного все ж отримати й паперовий сертифікат.

Отримати такий сертифікат можна і у свого сімейного лікаря. Звісно краще, аби під час вакцинації ви були занесені до електронної бази. Але підійде і паперова довідка про щеплення.

Наразі український COVID-сертифікат дійсний 1 рік з моменту вакцинації.