Американські хірурги оперуватимуть дніпровських дітей

Один з наймасштабніших медичних проєктів України втілюватиметься у Дніпрі. Протягом тижня провідні лікарі з Америки оперуватимуть місцеву малечу. В першу чергу це діти з опіковими травмами та вродженими ортопедичними патологіями. Запис пацієнтів триває й досі. Така допомога від закордонних хірургів абсолютно безкоштовна.

Дніпро готовий приймати провідних американських хірургів. Це стало можливим завдяки проєкту “Лікарі об’єднуються для допомоги дітям”. Вони працюватимуть на базі обласної дитячої лікарні.

Приїдуть лікарі трьох відомих у світі медичних інститутів США, на чолі з професором Гарвардської медичної школи Геннадієм Фузайловим. Всього в команді десять хірургів і одна медсестра. Протягом тижня з 12 по 19 вересня вони оперуватимуть найтяжчих пацієнтів. Частина це діти з опіковими травмами.

Також надскладні операції проведуть дітям з функціональними порушеннями лиця, рук та ніг.

Американська команда не лише зробить дітям операції, але й проведе реабілітацію. І все це безкоштовно.

Під час візиту до Дніпра американські хірурги планують прооперувати близько 35 українських дітей. На сьогодні вже відібрали тридцять. Реєстрація на участь поєкті триває. Координати зараз на ваших екранах.

КООРДИНАТОР – МИРОСЛАВА ДЕЦИК: +38 (067) 314 52 21. ГЕННАДІЙ ФУЗАЙЛОВ: [email protected], +1-508-561-4720.

Американські лікарі обирають дітей, які потребують якнайшвидшого хірургічного втручання, аби потім такі операції виконували й українські фахівці. Яким під час проєкту проведуть майстер-клас та лекції.