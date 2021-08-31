В Кам’янському пройшов традиційний «Парад чемпіонів»

31.08.2021 16:59
В Кам'янському пройшов традиційний «Парад чемпіонів»

До Дня фізичної культури та спорту України! В Кам’янському пройшов традиційний «Парад чемпіонів». На ньому вітали понад сотню вихованців міських спортшкіл та секцій, які цьогоріч стали призерами національних та світових змагань. Чемпіонів поздоровив і очільник Кам’янського Андрій Білоусов, а ще поділився планами розвитку спортивної інфраструктури міста. Подробиці – далі.

З намистом з медалей на грудях вони впевнено крокують площею центрального парку культури та відпочинку! Понад сто вихованців спортивних шкіл та секцій Кам’янського привітали з призовими місцями в національних та світових чемпіонатах.

Молоді спортсмени розповідають про нагороди, які здобули завзятими тренуваннями.

Тренери зауважують: допомагають в завоюванні нагород наявність спортивних баз та підтримка влади.

У Кам’янському й надалі активно розвиватимуть спорт, обіцяє міський голова Андрій Білоусов. І ділиться планами розбудови тренувальної інфраструктури.

“Парад Чемпіонів” – справжнє свято і для спортсменів, і для глядачів. Під час нього пройшли змагання з шахів та шашок. А також відкриті тренування з шістнадцяти видів спорту.

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