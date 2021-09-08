Самі у квартирі. Без нагляду у занедбаній оселі перебували діти 4 та 2 років

Маленькі діти у жахливих умов! У квартирі серед тарганів та пляшок з під алкоголю виявили 4-річного хлопчика та 2-річну дівчинку. Самих! Поліцію до багатоповерхівки на 12 кварталі викликали небайдужі сусіди. Вони були певні, що малеча знаходиться вдома без батьків й потребує в допомозі. І люди не помилилися. Патрульні, зайшовши до оселі, були шоковані.

У занедбаній квартирі серед брудного мотлоху патрульні побачили 4-річного хлопчика та його дворічну сестричку. Помешкання виглядало наче притон, чи не в кожному куточку пляшки з під алкоголю, по стінах таргани.

Усе це сталося у Дніпрі, в одному з будинків по вулиці Гладкова, що на 12 кварталі.

Поліцію ж викликали сусіди, які побачили, як 4-річний хлопчик з відкритого вікна кидав пляшки. А ще небайдужі люди буди певні – малеча знаходиться вдома без нагляду дорослих.

Патрульні приїхали, але певний час провели перед зачиненими дверима.

Спершу намагалися зв’язатися з матір’ю дітей. З’ясувалось, що вона хворіє й перебуває в лікарні. Та спілкуватися із правоохоронцями жінка навідріз відмовилась. Проте в дітлахів є ще й батько.

Вона і впустила поліцію до оселі. Скільки діти були у зачиненій квартирі самі – ніхто сказати не може. Зараз же у помешканні, начебто, нікого немає, принаймні двері нам не відчинили.

Сусіди ж виявилися неговіркими.

Не на камеру місцеві розповіли, що мати дітей частенько буває в якомусь притоні неподалік, а батькові наче немає діла до дітей. У дворі характеристику цій родині дають ненайкращу.

Маленького хлопчика й дівчинку того ж дня передали ювенальній превенції. На швидкій дітей забрали в місцеву лікарню. Їх обстежили й зараз їх стан здоров’я стабільний.

За те, що покинули дітей самих, батькам загрожує адміністративна відповідальність. Якщо надалі ситуація ніяк не виправиться, їх можуть і позбавити прав на малечу.