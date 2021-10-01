Мер Кам’янського нагородив видатних спортсменів міста

Кам’янчани підкорюють світ. Спортсменів, які стали переможцями на змаганнях світового рівня особисто нагородив очільник міста Андрій Білоусов. Золото першості з греблі на байдарках та каное виборов у складі національної збірної кам’янчанин Ігор Трунов. Винятковий результат показали і юні плавці на Всесвітніх учнівських спортивних іграх у Сербії. Разом з підопічними вітання приймали і їхні тренери.

Найсильнішими на Чемпіонаті Світу з веслування на байдарках і каное стали українці. У змаганнях, які проходили в Данії, перше місце посів кам’янчанин Ігор Трунов.

Орденом “За заслуги перед містом” третього ступеня Ігоря Трунова відзначили у рідному Кам’янському. Нагороду йому вручив особисто міський голова Андрій Білоусов. Крім того, цінний подарунок – наручний годинник – отримав і перший тренер спортсмена,Григорій Коломоєць.

Вразили своїми здобутками і юні спортсмени. Баскетболістка Маргарита Морозова перемогла на Всесвітніх учнівських спортивних іграх в Сербії. Але найбільшу кількість нагород вибороли вихованці спортивної школи з плавання “Промінь”. Зі своїми показниками вони стали першими в Україні.

За спортивні перемоги спортсмени отримали грошові сертифікати.

У Кам’янській міськраді переконані: незабаром скарбничка спортивних нагород поповнитися й олімпійськими медалями.