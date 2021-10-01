Найкраща школа легкої атлетики України відзначила 60-річчя

01.10.2021 18:01
Найкраща школа легкої атлетики України відзначила 60-річчя

Її вихованці – призери та чемпіони олімпійських ігор, майстри спорту національного та міжнародного класу. Найкраща школа легкої атлетики України відзначила 60-річчя. Тут продовжують вирощувати кадри та виховувати у дітях стійкість, витривалість і азарт. Адже абсолютно кожен з тутешніх легкоатлетів мріє свого часу піднятись на олімпійський п’єдестал.

ЇЇ по праву називають постачальником майстрів спорту міжнародного класу та олімпійців для нашої країни. Адже за свою 60-річну історію у спортшколі виховали чимало іменитих легкоатлетів. Серед них і олімпійська призерка цьогорічних ігор у Токіо – Ярослава Магучіх.

За останні роки усе змінилось. Школу оновили як ззовні, так і всередині. На стадіоні укладено двошарове гумове покриття, встановлено сектор з метання, відремонтовано відновлювальний центр. Також оновлено спортивну ігрову залу для тренувань, багатоборства, зал силової підготовки. Тепер це найкраща спортшкола з легкої атлетики в Україні. І охочих стати її вихованцями чимало.

У школі зроблено усе необхідне для якісної підготовки та тренувань. Спортивна школа раз за разом показує найкращий результат на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Втім, кажуть самі спортсмени, причина не лише в оновленні інфраструктури.

Привітання, слова подяки, грамоти та подарунки. На цьому свято не скінчилось.
Спортивна школа і свій ювілей відзначила по-спортивному – змаганнями. Тут пройшла відкрита першість з легкої атлетики. Біг на різні дистанції, штовхання ядра, стрибки у довжину та висоту.

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