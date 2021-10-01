У Кропивницькому відкрилась 9-а Виставка агропромислової техніки

Понад тисяча учасників, десятки одиниць спецтехніки та гектари виставкових площ! У Кропивницькому відкрилась дев’ята наймасштабніша виставка агропромислової техніки. Відвідувачі мали змогу оцінити представлене обладнання, побачити його в роботі та навіть придбати з великою знижкою. А головним меседжем “AGROEXPO 2021” стало питання “Закону про локалізацію” та його переваги для українського виробника. Усі деталі – в наступному репортажі.

Міжнародна агропромислова виставка “AGROEXPO 2021”, яка входить в десятку найбільших виставок Європи, вже вдев’яте зібрала сотні аграріїв та компаній-виробників агротехніки на одному майданчику. Тут українські підприємці представляють свої сучасні розробки. Як от техніка від харківської агрокомпанії – покращена модель маніпулятора.

Значна частина виставки – вітчизняні виробники машинобудівної продукції для АПК. В державі ця галузь повноцінно функціонує. За підрахунками Федерації роботодавців, таку техніку в України виробляють понад 200 підприємств.

На виставці свою продукцію представив і найбільший виробник сільгосптехніки – компанія «Ельворті». Потужне підприємство спеціалізується на посівній та оброблюючій техніці. Нині, кажуть на заводі, значно зросли інвестиції у розвиток машинобудування в агропромисловому комплексі. Звідси й попит на нову техніку національного виробництва.

Стимулювання розвитку українського машинобудування – мета законопроєкту про локалізацію. Нині промисловий комплекс формує третину вітчизняного ВВП та забезпечує роботою майже 15% зайнятого населення України. Тож надання стимулів для нього є адекватною економічною політикою. Державна підтримка ефективно працює в сільськогосподарському машинобудуванні. Тож її треба розширяти й на інші сфери, впевнені народні обранці.

Агрохаб став і майданчиком для спілкування – українські машинобудівники закликали владу якнайшвидше прийняти “Закон про локалізацію”. Окремою темою обговорень стала програма компенсації для сільгоспвиробників. Того року нею скористалися понад 7 тисяч підприємців. Таким чином вдалося збільшити потужності виробників, підняти фонд оплати праці, а головне – додати щонайменше 5 тисяч нових робочих місць.