Шахраї-ремонтники використали назву справжнього сервісного центру

Майже 5 тисяч гривень не зрозуміло за що! Від рук шахраїв продовжують страждати люди. 29-річна Ірина з Дніпра потребувала ремонту ноутбука. Знайшла в інтернеті сервісний центр, звернулась туди. Їй пообіцяли все владнати. Врешті роботу виконали, але далеко від досконалості. Та ще й взяли за це вп’ятеро більше ринкової вартості. Жінка розуміє, що сама втрапила у халепу, тож закликає людей бути уважними. Більше подробиць дивіться в сюжеті Марка Ручки.

Ірина стала однією тих, хто потрапив до рук шахраїв. Жінці потрібно було відремонтувати ноутбук. Власне, на техніку пролилась вода, яка зіпсувала жорсткий диск. Прохання Ірини полягало у відновленні усіх файлів. У сервісному центрі пообіцяли – зроблять. Вартість називали приблизно, то 500 гривень, то тисяча. У підсумку — їй перевстановили операційну систему, замінили жорсткий диск, мовляв, старий, вже не відремонтувати. Втім жінка впевнена — його пошкодили навмисно.

Коли Ірина прийшла забирати ноутбук, виявилось – вартість робіт перевалила за 5 тисяч гривень. Суму Ірина віддала, бо просто розгубилась і злякалась. Потім одразу викликала поліцію.

На сайті цього сервісного центру написано про максимально низькі ціни й регулярні знижки, бо власники поважають своїх клієнтів. У прайсі також зазначають переналаштування операційної системи від 150 гривень, а відновлення даних взагалі копійки — 50 гривень. Написане там і гасло сервісу, мовляв, для них головне щасливі клієнти!

На сайті цієї компанії, яка займається ремонтами комп’ютерної техніки – адреси їхнього офісу не вказано. Тож намагаємось зв’язатись телефоном.

Слухавку в сервісному центрі підняли. Дівчина, яка з нами говорила, передала слухавку якомусь чоловіку, той своєю чергою сказав, що не в курсі ситуації.

Та коли ми запропонували до них приїхати — почули гудки. Тим часом Ірина про свою проблему написала в Фейсбук. І, як з’ясувалось, імовірні шахраї використали назву справжнього сервісного центру.

Власник якого сказав нам телефоном, що він шокований та не збирається із цим миритись. Тим часом Ірина закликає людей бути уважними й не потрапляти до лап шахраїв.

І на останок порада, більш серйозно перевіряйте компанії та звертайтесь до офіційних сервісних центрів.