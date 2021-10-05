Хто в Дніпрі має право не сплачувати за комунальні послуги

05.10.2021 17:21
Хто в Дніпрі має право не сплачувати за комунальні послуги

Від двадцяти п’яти відсотків і аж до ста! Саме такі знижки отримують особи пільгових категорій на комунальні послуги. Кошти на це виділяють з бюджету України. Водночас у місті діє власна програма для тих, хто не має права на державну допомогу.

Вже п’ять років пані Катерина отримує соціальну допомогу від держави. П’ятдесяти відсоткову знижку на комунальні послуги оформила з народженням третьої дитини. Сьогодні жінка прийшла до Соццетру, аби подати необхідні документи для подовження пільг.

Загалом соціальні пільги від держави отримують п’ятдесят шість категорій населення. Знижка на житлово-комунальні послуги може становити сто, сімдесят, п’ятдесят і двадцять п’ять відсотків. У Правобережному управлінні соціального захисту населення обслуговують понад вісім тисяч пільговиків. Всього у Дніпрі їх більш як сорок тисяч.

Крім того, у місті діє програма для жителів з інвалідністю першої та другої групи й родин, які виховують дітей з інвалідністю. Їм нараховують сімсот гривень щомісячно взимку та п’ятсот – влітку. Також з міського бюджету виплачують триста гривень учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих бійців. Пільги оформляють в управліннях соцзахисту, куди треба надати відповідні документи.

Адресна допомога нараховується у безготівковій формі на рахунки комунальних підприємств.

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