У Петропавлівці капітально відремонтували приміщення ліцею

05.10.2021 17:31
У Петропавлівці капітально відремонтували приміщення ліцею

600 учнів селища Петропавлівка цей навчальний рік розпочали в оновленій будівлі. Корпус ліцею №2 модернізували ззовні й всередині. Оновлення освітніх закладів області проводять за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

В дошкільних та навчальних закладах Дніпропетровщини створюють нові комфортні умови.

Будівлю школи не ремонтували 35 років. Тепер вона повністю перевтілилася як зсередини, так і ззовні. Підрядники замінили покрівлю, вікна, комунікації, утеплили фасад і дах. Оздобили кабінети, коридори, оновили актову залу.

Цього навчального року в освітньому закладі найбільша кількість перших класів – три. Раніше був один. Є з чим порівнювати шкільні умови й старшим учням.

У класах встановлені великі вікна, тому тепер багато світла. Сучасні меблі та інтерактивне обладнання повністю змінили стиль кабінетів й створили навчальну атмосферу. Кабінети біології, фізики, хімії оснащені планшетами для учнів.

У ліцеї є ресурсна кімната, медіатека, лінгафонний кабінет, три комп’ютерні класи, кімната для занять хореографією, кабінет лікувальної фізкультури. З іншим настроєм працюють в таких умова й викладачі.

Зараз триває реконструкція стадіону ліцею. Тут буде мультифункціональний спортивний майданчик.

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