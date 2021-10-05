Онлайн апокаліпсис. Instagram, Facebook, та інші соцмережі припинили працювати

Онлайн апокаліпсис! Вчора вечорі користувачі найпопулярніших соціальних мереж зазнали чималого стресу. Instagram, Facebook, месенджери та стримінгові платформи — усі були недоступні. Незручності особливо відчули користувачі, які за допомогою цих ресурсів ведуть бізнес.

Фейсбук, інстаграм, месенджери та стримінгові платформи стали жертвою глобального збою. Велике падіння сталося вдруге з часу виникнення соцмереж. Виправити ситуацію вдалося приблизно о другій ночі за київським часом. Про це на своїй сторінці написав засновник мережі Фейсбук Марк Цукерберг.

Інтернет-хаос викликав хвилю обурень серед користувачів.

Соцмережі не працювали понад шість годин. Ситуація не обмежується лише обуренням користувачів. Найбільше постраждали акаунти людей, які ведуть онлайн бізнес.

Серед таких опинилась і Люба. Вона володіє інтернет-магазином й здійснює продажі через Інстаграм. За період, поки не працювала мережа, дівчина не відповіла десяткам клієнтів. Її робота опинилася під загрозою.

Через збій акції Фейсбук значно впали у ціні. Марк Цукерберг втратив понад шість з половиною мільярдів доларів. Й з’явились повідомлення, що особисті дані понад півтора мільярда користувачів продавались на хакерському форумі. Щодо причин збою, спершу йшлося про кібератаку. Втім згодом інженери компанії повідомили, що проблеми пов’язані зі зміною налаштувань програмного забезпечення.

Тобто через поламку серверів і відбувся збій, а оскільки мережі працюють на весь світ, відновити їх не так то й легко.