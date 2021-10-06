Дерево в обмін на макулатуру. У Дніпрі школярів залучили до збирання вторсировини

06.10.2021 17:51
Дерево в обмін на макулатуру. У Дніпрі школярів залучили до збирання вторсировини

Здай макулатуру – отримуй саджанець. У Дніпрі збирають вторсировину, а ще виховують екосвідомість у дітей. Таку акцію запропонували активісти, а школи по всьому місту із задоволенням її підтримали. Назбирали чимало паперу навіть чиновники з мерії.

Тридцять сьома школа – одна серед найактивніших учасниць акції. За три дні назбирали майже вісімсот кілограмів макулатури.

Школа вже давно мріяла про свій міні ботанічний сад. Тепер така нагода з’явилась. В обмін на зібраний папір отримали саджанці. Серед яких є навіть реліктові рослини.

Осінь найкраща пора для висадки рослин, кажуть фахівці. В школі вже визначились з локацією для міні саду. І найближчим часом візьмуться за справу.

У Дніпрі долучились до акції “Здай макулатуру. Посади дерево” близько двадцяти шкіл. Також активно збирали папір і чиновники департаментів міськради. За два місяці назбирали понад три тони.

Екоактивісти зібрану макулатуру відправлять на переробне підприємство. А на отримані кошти придбають саджанці для продовження акції.

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