Як навчити дітей не боятися. Мультфільм для малечі і батьків

06.10.2021 17:39
Як навчити дітей не боятися. Мультфільм для малечі і батьків

Як допомогти дітям здолати нічні страхи? Як навчити батьків успішно розв’язувати психологічні проблеми, а не заганяти їх у “глухий кут”? Про це новий пізнавальний мультфільм, створений групою дніпровських ентузіастів. Презентація соціального проєкту пройшла за підтримки фонду Марії Пінчук “За дітей”.

Ідея у ненав’язливій формі розкрити проблему дитячих жахів та надати варіанти виходу з неї, належить мамі двох синів Олександрі Дульченко. Вона запропонувала створити мультфільм, який буде цікавий й маленьким глядачам і їхнім батькам. А розпочалося все з того, що її дітлахи після перегляду відео з інтернету, почали погано спати.

Олександра звернулась до психолога Лани Атагульянц, яка і написала сценарій мультфільму.

До створення соціального мультфільму долучилась художниця-ілюстраторка Альона Ларіна, яка в дитинстві теж мала багато жахів.

Команда працювала на ентузіазмі, безкоштовно. Задумали створити 10 серій. Перша вже готова.

Фахівці високо оцінили роботу творчої групи.

Фонд Марії Пінчук опікується проблемами виховання дітей і там одразу вирішили допомогти позитивному творчому наміру.

У планах – презентувати проєкт у навчальних закладах. А поки що першу серію пізнавального мультфільму, що допоможе дітям долати нічні страхи, можна переглянути у соц.мережах.

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