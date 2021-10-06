Як навчити дітей не боятися. Мультфільм для малечі і батьків
Як допомогти дітям здолати нічні страхи? Як навчити батьків успішно розв’язувати психологічні проблеми, а не заганяти їх у “глухий кут”? Про це новий пізнавальний мультфільм, створений групою дніпровських ентузіастів. Презентація соціального проєкту пройшла за підтримки фонду Марії Пінчук “За дітей”.
Ідея у ненав’язливій формі розкрити проблему дитячих жахів та надати варіанти виходу з неї, належить мамі двох синів Олександрі Дульченко. Вона запропонувала створити мультфільм, який буде цікавий й маленьким глядачам і їхнім батькам. А розпочалося все з того, що її дітлахи після перегляду відео з інтернету, почали погано спати.
Олександра звернулась до психолога Лани Атагульянц, яка і написала сценарій мультфільму.
До створення соціального мультфільму долучилась художниця-ілюстраторка Альона Ларіна, яка в дитинстві теж мала багато жахів.
Команда працювала на ентузіазмі, безкоштовно. Задумали створити 10 серій. Перша вже готова.
Фахівці високо оцінили роботу творчої групи.
Фонд Марії Пінчук опікується проблемами виховання дітей і там одразу вирішили допомогти позитивному творчому наміру.
У планах – презентувати проєкт у навчальних закладах. А поки що першу серію пізнавального мультфільму, що допоможе дітям долати нічні страхи, можна переглянути у соц.мережах.