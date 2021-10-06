Сучасний спортивний комплекс зводять на території Петропавлівського ліцею

Сучасний спортивний комплекс зводять на території Петропавлівського опорного ліцею номер два. Зараз роботи в активній фазі. Їх фінансують у рамках державної програми.

Будівельна техніка щоденно працює біля Петропавлівського опорного ліцею номер два. Там зводять сучасний легкоатлетичний стадіон. За планом – облаштують два футбольні поля – велике й мале. З’явиться волейбольно-баскетбольний майданчик, тенісний корт, легкоатлетичні доріжки та смуга перешкод. Усі зони будуть з професійним штучним покриттям. Вздовж бігових доріжок розмістять глядацькі трибуни. Територію огородять та встановлять освітлення.

Наразі тривають підготовчі роботи. Підрядники укладають шар дренажу. Дочекатися оновленого стадіону не може вчитель фізкультури Руслан Глянько. Каже: в школі є гуртки ігрових видів спорту. Завдяки сучасному спортивному простору, вдасться заохотити більше дітей.

На новий стадіон дуже хочуть випробувати й школярі.

Реконструкція спортивної зони відбувається у рамках програми президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво”.