Металеве гніздо для лелек облаштували у Петриківському районі

06.10.2021 18:05
Металеве гніздо для лелек облаштували у Петриківському районі

Нова безпечна домівка. Не секрет, що лелеки полюбляють гніздитися на електроопорах. Для них це може скінчитися гірко. До того ж й люди можуть залишитися без світла. Аби зробити «оселі» пернатих безпечними, в сільській місцевості встановлюють спеціальні платформи. Гніздо на металевому «блюдці» облаштували і на Петриківщині.

На Дніпропетровщині опікуються збереженням популяції білих лелек. Пернаті полюбляють гніздитися на електроопорах. Це і для птахів небезпечно, і погрожує селянам перебоями світла. Аби зробити «оселі» лелек безпечними, встановлюють спеціальні платформи.

Для «апгрейду» гнізд виготовляють спеціальні металеві платформи. Їх встановлюють на електроопори. Туди і переміщають пташину домівку. Така «відремонтована» оселя розташована на достатній висоті над дротами і цілком безпечна.

Лелечині домівки перетворюють на безпечні і в Петриківській громаді. Загалом там уже установили 12 платформ. Тепер таку «оселю» має і пташина родина в Іванівці. Мальовнича природа – візитівка Петриківщини, тож тут неймовірно раді, що у них гніздяться лелеки.

Появу «оновлених» лелечиних гнізд схвалюють і місцеві.

Загалом на Дніпропетровщині вже встановили близько 170 безпечних платформ для лелек. Їх облаштовують восени, коли птахи відлітають на зимування до теплих країв.

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