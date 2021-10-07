Вартість метану сягнула 38 гривень за кубометр. У Дніпрі починає зупинятись громадський транспорт

Газовий колапс! В Україні вартість метану сягнула майже 38 гривень за метр кубічний. Таким чином цей газ став дорожчим за бензин. Автовласникам тепер немає жодного зиску ним користуватися. Чималі проблеми виникли й в дніпровських АТП. Бо метаном заправляли деякі великі автобуси. Як тепер викручуватимуться автомобілісти та чи є надія, що ситуація покращиться.

37,68 за метр кубічний — сума від якої голова обертом в автомобілістів. Це новий тариф на метан. Злетом вартості шоковані усі, хто заправлявся цим газом. Лілія їздить на “Газелі”, раніше постійно купувала метан. Втім тепер буде заливати бензин. Бо він принаймні на 10 гривень дешевше.

Начальник газової станції каже — суттєве здорожчання триває вже кілька останніх місяців.

Відповідно, компанія зазнаватиме збитків. Зараз в Укравтогазі все ж намагаються зберегти клієнтів.

Через здорожчання метану почав страждати і громадський транспорт. У Дніпрі це поки що тільки 35 маршрут. На ньому частково замінили великогабаритні автобуси на менші.

Замість новеньких великих машин, на маршрут №35 вивели автобуси середньої місткості та ненависні пасажирам “Еталони”.

Пасажирам нема на що скаржиться – вважають в АТП. Адже транспорту на маршруті вистачає. В профільному ж департаменті коментують — зараз автобуси, що їздять на метані, будуть переходити на дизель. Іншого розв’язання проблеми немає.

Взагалі ж підняття вартості ціни на газ пов’язано з ситуацією на європейських ринках, каже економіст.

Щодо прогнозів на майбутнє, то ціна навряд чи знизиться, хіба що тимчасово і ненадовго.

А якщо повернутись до громадського транспорту, то міське АТП “ДніпроБас” спрямувало запит до Кабінету Міністрів, щоб підприємство внесли до переліку стратегічних об’єктів. Це дозволило б йому купувати газ по сім гривень.