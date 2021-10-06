У Кам’янському готують до відкриття малий груповий будинок для сиріт

У Кам’янському на п’ятому мікрорайоні Лівобережжя готують до відкриття малий груповий будинок для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відремонтовану будівлю та прилеглу територію оглянули міський голова Андрій Білоусов та служба у справах дітей. Й провели робочу нараду, де погодили заходи для прискорення завершення реконструкції.

Простора та сучасна будівля з п’ятьма спальними кімнатами, великою вітальнею з обідньою залою та яскравою ігровою територією. Малий груповий будинок на п’ятому мікрорайоні лівобережжя у Кам’янському звели на місці колишнього пустиря. Гроші на будівництво виділили з державної субвенції.

Будинок для дітей-сиріт буде комфортним та затишним. Міським бюджетом приміщення обладнають новими меблями і технікою. У дворі облаштують спортивний ігровий майданчик. Впорядкують і прилеглу територію. Одночасно у будинку зможуть проживати десять вихованців віком від трьох і до вісімнадцяти років.

Дітьми цілодобово опікуватимуться вихователі. Вони допомагатимуть адаптуватися в соціумі та навчатимуть звичним побутовим справам. А ще – підтримуватимуть домашню атмосферу.

Відкриття будинку заплановано на початок наступного року. Очільник Кам’янського Андрій Білоусов подякував керівництву області за підтримку у створенні альтернативних форм виховання дітей.