За добу на Дніпропетровщині майже тисяча нових випадків коронавірусу

Понад 12,5 тисяч нових випадків COVID та 320 смертей. Коронавірус в Україні не збавляє обертів. Вже одинадцять регіонів відповідають критеріям “помаранчевої” зони адаптивного карантину. Серед них і Дніпропетровщина. За минулу добу в нашій області дев’ятсот нових випадків.

В Україні триває четверта хвиля пандемії. Статистика невтішна. Лише за минулу добу додалося більш як 12 600 нових хворих. Багато тяжких випадків. Тож доводиться розгортати нові госпітальні бази та підключати додатково лікарів. В деяких областях ситуація стає загрозливою. Й вже найближчими днями кілька регіонів можуть потрапити до червоної зони. А це означає, що кафе, ресторани, кінотеатри та інші громадські місця зможуть працювати, якщо двома дозами щеплено сто відсотків персоналу та відвідувачів.

Швидкими темпами зростає кількість хворих і на Дніпропетровщині. Наш регіон вкотре опинився серед тих областей, де нових випадків найбільше. За минулу добу – це понад дев’ять із половиною сотень людей. Лише минулої ночі до реанімації Мечникова каретами швидкої доправлено 19 важких хворих з ураженнями легень не менше 60%. Усього ж там зараз 29 тяжких пацієнтів.

На ранок середи в стаціонарах області перебуває 1843 пацієнти. І майже всі – на кисневій підтримці. На Дніпропетровщині хворих на Ковід приймає 21 госпітальна база. За останні півтора тижні там на шість сотень збільшили кількість стаціонарних ліжок. Майже всі вони забезпечені киснем. Якщо буде необхідність – ця цифра зростатиме.

Серед тих, хто нині у стаціонарі – 93% – це невакциновані пацієнти. Тож медики вкотре нагадують – щеплення, це єдиний спосіб не допустити важкої форми хвороби або навіть летального випадку. На Дніпропетровщині вакцин вдосталь. А центри імунізації працюють без вихідних.