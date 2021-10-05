Осінній призов стартував. Скільки новобранців на Дніпропетровщині

Сто тридцять призовників з Дніпропетровської області прийшли на строкову службу у Збройні Сили України в першу хвилю осіннього призову. Пандемія внесла зміни в організаційний процес. Кожному новобранцю зробили тест на коронавірус. Відправляють майбутніх військових у частини невеликими групами.

Військові самі кажуть – повага до збройних сил України з кожним роком зростає. І кількість новобранців, хто ухиляється від служби, наближається до нуля.

Микита Омельченко з Кам`янського працює на заводі та навчається в університеті. Почув повідомлення про осінній призов і прийшов до військкомату за власним бажанням, без повістки.

У Петра Подріза три брати – учасники АТО. Якщо все складеться, як він планує, хлопець хоче продовжити службу за контрактом.

Призовник Віталій Русаненко працював у шахті. Розповідає, що і фізично, і морально готовий до труднощів армійської служби.

Більшу частину призовників спрямують у різні підрозділи Збройних Сил України: повітряні, військово-морські, сухопутні війська або десантно-штурмові. Але Дніпро комплектує також Національну Гвардію України, Прикордонну службу і Спеціальну державну службу транспорту.

Дніпропетровська область протягом останніх років є лідером за кількістю призовників. За традицією, новобранців благословив Архієпископ Дніпропетровський і Криворізький Симеон і окропив хлопців святою водою. А голова призовної комісії закликав молодих людей гідно нести службу.

Призовників не відправляють у зону бойових дій, тільки на навчання та строкову службу. Всього на Дніпропетровщині планують призвати тисячу триста молодих людей. Триватиме призов до 31 грудня.