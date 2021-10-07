У Підгородному перекрили трасу. Там утворюються величезні затори

Затор довжиною у два кілометри! У Підгородному частково перекрили міжнародну трасу Е-50. Машини пустили по зустрічній смузі. Відтак дістатися Дніпра у годину пік вкрай проблематично. Багато водіїв не витримують та вдаються до хитрощів та небезпечних маневрів, аби скоротити шлях.

Не більше 5 км на годину – саме з такою швидкістю доводиться рухатися автомобілістам що прямують до Дніпра трасою Е-50 у Підгородному.

О пів на 9-ту ранку, в саму годину пік, затор тягнеться більш як на 2 кілометри. Стоїть і громадський транспорт, й легковики, й ваговози.

Причина затору – перекриття дороги в районі ріки Кільчень – задля ремонту. Увесь потік у напрямку Дніпра зводять до однієї смуги та пускають по зустрічній. Більшість водіїв ставляться до обмежень руху з розумінням.

Але є й ті хто критикує роботи.

Дехто, аби скоротити час очікування, йде на порушення ПДР. Ще до затору автовласники-хитруни з’їжджають на паралельну дорогу, де рух вільний. А потім підіймаються естакадою на той самий шлях – вже у кінці пробки. Щоправда, потрапити в свою смугу можуть лише через зустрічну, по якій несуться ваговози.

Через це зустрічний потік фактично зупиняється, пропускаючи керманичів-камікадзе. На дорозі панує повний хаос.

Добре видно: у ранковий час пік потік до Дніпра в декілька разів інтенсивніший за той, що рухається у напрямку Павлограда. То чому б не поставити на дорозі регулювальника?

Пояснюють: наразі на перекритій ділянці реконструюють пошкоджені елементи мосту. Дві смуги руху в напрямку Дніпра будуть перекриті ще принаймні місяць.

До слова, довжелезний затор на ділянці спостерігається тільки в години пік. Решту часу проїзд помірно утруднений.