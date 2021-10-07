Політати над пустелями та піднятися на Еверест тепер можна у центрі Дніпра

Політати над пустелями, піднятися на Еверест та прогулятися мароканськими вуличками! Така можливість з’явилась у мешканців та гостей Дніпра. На площі Героїв Майдану цими днями розташували два великих контейнери. А в них – десятки інтерактивних зон та локації доповненої реальності.

Яскрава, приваблива та інтригуюча. До Дніпра приїхала інтерактивна виставка Вражаріум. В ній приблизно чотири десятки інтерактивних зон. Ось, наприклад 10-річна Настя за дві хвилин облітає найяскравіші локації по всьому світу.

За допомогою VR-окулярів дівчина змогла насолодитись гірськими пейзажами, водоймами та природою. І все це вона спостерігала з висоти пташиного польоту!

З задоволенням реагують на локації віртуальної реальності й дорослі.

Неможливо не скористатися такою можливістю. Одягнувши окуляри, я вперше у житті побачив Олешівські піски, Херсонські лимани та скелі.

А ще кожен охочий може відчути себе марокканцем і відвідати найяскравіше місто цієї країни. Будівлі якого в переважній більшості перефарбовані в синій колір.

А ще приблизно чотири десятки інтерактивних зон зосереджено в другому контейнері. Тут можна відчути ритми багатьох міст світу. Подивитись на картини та скульптури та навіть прослухати мініекскурсії.

Та родзинкою є унікальні кадри з української антарктичної станції Академіка Вернадського.

Зазирнути до Вражаріума може кожен охочий, вхід безкоштовний.

Виставка знаходиться на площі Героїв Майдану та працюватиме до 17 жовтня. Через пандемічні обмеження, записуватись потрібно заздалегідь. Інформацію про Вражаріум можна знайти в соцмережах.