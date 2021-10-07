Автоматичні системи зважування автівок встановлюють на дорогах Дніпропетровщини

40% фур на українських дорогах – перевантажені. Тож руйнують автошляхи. Боротися з порушниками буде автоматична система зважування в русі. Спеціальні комплекси встановлюють на новозбудованих автошляхах. Завдяки такому рішенню держава не тільки відновлює дорожнє покриття по всій країні, а й піклується про його збереження.

Траса М-30. Ділянка дороги на під’їзді до Дніпра. Тут у тестовому режимі вже працює система зважування автівок у русі. Як усе відбувається. Транспорт проходить через рамку. Датчики, камери та сканери, які тут встановлені, фіксують геть усе – параметри автомобіля, його загальну масу та розподіл по Осях, габарити, швидкість, номерні знаки, а також, час та дату, коли проїхав автомобіль. І вже за 5-10 секунд уся інформація надходить до серверів.

У центрі обробки даних, куди стікається уся інформація, фахівці Укртрансбезпеки одразу відстежують водіїв, що їдуть з перевантаженням, та складають протокол. А далі – “листи щастя” відправляються до порушників. Штрафи сягають п’ятдесяти тисяч гривень. Система зважування в русі встановлюється по всій ширині дороги. Високочастотне обладнання працює за різних погодних умов. Воно захищене від дощУ, снігу та перевантажень. Головна перевага – аби провести всі необхідні заміри, транспорту не потрібно зупинятися.

Порушників, які їдуть з перевантаженням, одразу попереджають – об’їхати ваговий комплекс полями – не вийде. Про це подбали заздалегідь.

Встановлення вагових комплексів стало можливим завдяки прийнятим Верховною Радою законам. Їх облаштування передбачено програмою Президента “Велике будівництво”.

На сьогодні в області вже встановили три комплекси. Один – на ділянці Запорізької траси Н-08. Ще дві – на автошляху Стрий – Ізварине, біля П’ятихаток та на під’їзді до Дніпра.