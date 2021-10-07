Пікет проти концерту російської співачки Ірини Круг влаштували у Дніпрі

Пікет та коридор ганьби для відвідувачів концерту російської співачки Ірини Круг організували патріотично налаштовані громадяни. Пісні зірки блатного шансону буквально “глушили” українськими мелодіями. Відвідувачі концерту були цьому зовсім не раді.

Ветерани АТО, вдови загиблих, поранені з дніпровського шпиталю та патріотично налаштовані дніпряни влаштували коридор ганьби для тих, хто прийшов на концерт російської шансоньє Ірини Круг.

Обурення викликало те, що Ірина Круг у 2016 році виступала в окупованому Криму. Проте її прізвище не було внесено в список персон, яким заборонені гастролі в Україні.

Відвідувачі концерту заявляли, що вони не цікавляться політикою.

Квитки на концерт коштували від шестисот до двох тисяч гривень і перед початком майже всі місця були розкуплені.

Патріотів обурило те, що податки будуть сплачені до бюджету країни-агресора. Крім того, співачка пропагує так звану “блатну російську романтику”.

Під час виступу мітингувальники на високій гучності транслювали українські патріотичні пісні. Словесні перепалки та незначна штовханина теж мали місце.

Порядок під час акції забезпечували сорок правоохоронців, жодного мітингувальника вони не затримали.

Поліція чергувала до кінця виступу співачки.