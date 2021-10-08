Олена Зеленська у Дніпрі презентувала нові страви для школярів

Оновлення харчоблоків, підвищення кваліфікації кухарів та все про реформу харчування в освіті! У Дніпрі відбувся форум, ініційований Оленою Зеленською, на якому презентували нові страви для школярів.

Щодо глобальної реформи шкільного харчування сьогодні спілкувались посадовці на форумі, який ініціювала перша леді Олена Зеленська. На теренах країни це вже третя зустріч на якій обговорили розбудову безпечного і здорового освітнього середовища.

Експерти презентували освітянам Дніпропетровщини нове шкільне меню. Обговорили нові стандарти громадського харчування. А ще провели майстер-клас як за 45 хвилин, поки триває урок, приготувати обід з шести страв для понад півтисячі дітлахів.

З поміж обговорення нового меню, чимало часу приділили й питанню капітальних ремонтів харчоблоків та їхньому будівництву з нуля.

Взагалі в Дніпропетровській області працює понад 800 шкіл. За планом, кожна їдальня в цих закладах має модернізуватись. Процес вже розпочато, кажуть посадовці. Нині ж Держпродспоживслужбою вже погоджено понад вісімсот варіантів нових меню, які з часом впровадять в регіоні.