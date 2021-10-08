У Кам’янському з’явиться сквер, присвячений байкерському руху

08.10.2021 18:47
У Кам’янському з’явиться сквер, присвячений байкерському руху

У Кам’янському з’явиться тематичний сквер, присвячений байкерському руху. З таким проханням звернулись мотолюбителі. І міський голова Андрій Білоусов їхню ініціативу підтримав.

Мотоциклісти Кам’янського – активні учасники байкерського руху в Україні. Часто відвідують різні збори. Але і самі хотіли проводити подібні заходи в рідному місті. Тож звернулися до мера з проханням зробити спеціальну для цього локацію.

В міськраді вирішили, що під нову зону для Кам’янського мотоклубу буде впорядкована ділянка біля театру імені Лесі Українки, ближче до пам’ятника літаку.

Це буде оновлений сквер із сучасним освітленням, заміненим асфальтним покриттям та новими лавками. Родзинкою локації стане пам’ятник мотоциклу у натуральну величину.

Кам’янські байкери подякували меру за підтримку захоплень городян та розвиток міста. Подібного тематичного майданчика немає ніде в Україні. Зводити сквер розпочнуть навесні наступного року. Відкрити новий артоб’єкт планують на День міста наступного року.

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