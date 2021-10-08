Нещодавно у світі відзначили День обізнаності про дислексію. Це – стан, при якому людина відчуває проблеми з читанням. При цьому у неї все гаразд з інтелектом та здібністю до навчання. Такий синдром зазвичай діагностують у дітей молодшого шкільного віку.

Вони не одразу впізнають літери, неправильно відтворюють звуки та мають труднощі у розумінні прочитаного. Попри нормальний інтелект, цим дітям складно навчитися читати. Все це ознаки дислексії.

Вперше про дислексію Рада Лісніченко дізналась з інтернету, коли намагалась з’ясувати, що з її сином. Пізніше у маленького Михайлика діагноз підтвердили і лікарі. Діагностували стан, каже жінка, досить пізно – коли дитина закінчувала другий клас. До цього у проблемах читання батьки звинувачували себе, як і більшість дорослих.

Змиритися з діагнозом сина, каже Рада, було складно. Однак з’явилось принаймні розуміння, як діяти далі. Аби Михайло добре засвоював шкільну програму, жінка обрала спосіб візуальної подачі інформації. Наприклад, малювала схеми замість звичних умов математичних завдань. А от з читанням та письмом було куди складніше.

Лікарі розрізняють різні види дислексії. Деякі діти сприймають кожну літеру окремо. Не пов’язують між собою слова. Або не розуміють сенс прочитаного. Виникає розлад здебільшого через пошкодження певної ділянки мозку.

Дислексія – це вроджене порушення. Як правило, перші ознаки з’являються у дитини ще в утробі матері.

З року в рік діагноз “дислексія” ставлять все частіше. Зараз вважається, що кожен п’ятий школяр має такі порушення. Явні ознаки часто проявляються, коли дитину починають готувати до школи.

Позбутися проявів дислексії доволі складно. Корекція кропіткий процес. До медикаментозної підтримки, додається робота психологів та логопедів. Зараз застосовують нові технології.

До речі, на дислексію можуть страждати і дорослі.

За даними Міжнародної асоціації дислексії, цей стан притаманні 12% населення. Зазвичай люди з дислексією не мають інтелектуальних порушень — можуть отримати вищу освіту та вести звичайне життя. До дислектиків належали й такі визначні особи як Альберт Енштейн та Вінстон Черчіль.