Транспорт у Дніпрі дезінфікують двічі на день

Щоранку перевіряють водіїв та кондукторів, а двічі на день – дезінфікують вагони. В електротранспорті дотримуються усіх протиепідемічних заходів, кажуть керівники депо. Й навіть вакциновано понад 95 відсотків водіїв тролейбусів, трамваїв та метро.

Щоранку на прохідних депо водіїв та кондукторів зустрічають з безконтактним термометром – день починається з обов’язкового вимірювання температури. Після цього працівники прямують до медичного пункту. Там їх питають про самопочуття, ще раз вимірюють температуру, тиск, тестують на алкогольне сп’яніння.

У депо працівникам «Дніпровського електротранспорту» роздають засоби індивідуального захисту – водії та кондуктори забезпечені необхідними. До роботи в карантинних умовах вже звикли. Працювати в масках не надто комфортно, але безпека – понад усе.

Пасажири можуть скористатися санітайзерами, які розміщені біля виходу з тролейбуса. Також весь рухомий склад двічі на день проходить санобробку: у депо після повернення з маршруту та на кінцевих зупинках у міжпіковий час. Це почали робити ще у березні 2020-го.

Аби забезпечити стабільну роботу міського електротранспорту, працівників депо вакцинують проти коронавірусної інфекції.

Що стосується контролю за дотриманням пасажирами маскового режиму, вже за тиждень у міськраді обіцяють відновити рейди. Робитимуть це разом з представниками поліції.