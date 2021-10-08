Коли у Дніпрі розпочнеться опалювальний сезон

На світових біржах ціна на газ зросла майже в вдесятеро, порівняно з минулим роком. Збільшення видобутку українського енергоносія тепер стало питанням національної безпеки. Як у цих умовах готуються до опалювального сезону мешканці області, та чи готові тепловики забезпечити нам гарячі батареї.

В Дніпрі є будинки, які весною примусово відключили від централізованого опалення через аварійний стан котелень. Й запропонували мешканцям встановити індивідуальне. Проєкт розробили за рахунок бюджету, а от обладнання – треба було купити власним коштом. В одному з таких будинків живе Наталія Вікторівна.

Та все ж протягом літа більшість мешканців встановили індивідуальне опалення.

Дніпро тільки починає переводити багатоквартирні будинки на індивідуальне опалення. А от Нікополь, Марганець, частково Кам’янське та деякі інші міста області – пройшли цей шлях раніше. Дехто обладнав систему з двоконтурним котлом, інші встановили газові конвектори.

Є й інші альтернативні види опалення багатоповерхівок.

Сергій Денисенков працює директором школи вже 11 років. В цілому, опаленням пелетами задоволений.

Котельня на пелетах обладнана українськими та німецькими приладами, тут встановлена сучасна система безпеки.

Що стосується централізованого опалення, область до холодів готова. Сезон стартує, як тільки середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде плюс вісім градусів.

Кабмін підписав меморандум з місцевою владою і керівники взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло і гарячу воду для населення.

Тож тариф для населення залишається незмінним. Кабмін пообіцяв компенсувати бюджетам міст витрати на різницю між світовими цінами та регіональними.

Та все ж перед початком опалювального сезону керівники теплопостачальних підприємств закликали мешканців розрахуватися з боргами. Наразі дніпряни завинили КП «Теплоенерго» близько 900 мільйонів, КП «Коменергосервіс» – майже 88 млн грн.