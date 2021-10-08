Патрульна забрала до себе вівчарку, яку побачила під час виклику

Щасливе прилаштування безхатньої собаки нещодавно сталося у Дніпрі. Працівниця патрульної поліції забрала до себе чорну вівчарку, на яку натрапила під час виклику. І тепер собака на ім’я Діна – домашня улюблениця.

Патрульна Анастасія та півторарічна вівчарка Діна зараз – найкращі друзі. Важко повірити, але вони знайомі лише два тижні. Історія, що їх поєднала – зворушує.

До начебто агресивної собаки приїхав екіпірований наряд поліції. Однак замість розлюченої тварини, правоохоронці побачили налякану Діну. Своїм господарям вона виявилася непотрібною.

Чорна вівчарка у буквальному сенсі розтопила серце Анастасії. Ніч тварина провела в Зооконтролі, а вже зранку дівчина забрала її додому. На підприємстві собаці зробили необхідні щеплення, чипували та навіть оформили міжнародний паспорт. Тепер Діна – улюблениця великої родини.

На жаль, такі щасливі історії прилаштування тварин – скоріше виняток.

Ті тварини, яким пощастило менше залишаються напризволяще на вулиці. А деякі потрапляють до притулків. Тут за ними доглядають, годують та навіть рятують життя. А потім ще і знаходять господарів.

Вже вісім років долями безхатніх собак опікуються у притулку “Вірність”. Сюди привозять покинутих, врятованих і травмованих тварин. Перед тим їх оглядають та лікують у клініках. Окрім даху над головою, собакам дарують ще й любов і турботу. Бо більшість мають тяжкі життєві історії.

Взагалі собак з притулку останнім часом беруть неохоче. Хоча саме вони – найвідданіші.

Для пошуку потенційних господарів, волонтери розміщують фотографії тварин в соціальних мережах. А ще розклеюють оголошення у громадських місцях. Тож, якщо мрієте про чотирилапого друга – обов’язково зверніть на них увагу. Можливо саме у притулку ви знайдете свого улюбленця.