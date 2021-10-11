Через скандал у школі №126 звільнили керівницю міського управління освіти

Після гучного скандалу мер Дніпра звільнив керівницю міського управління освіти Оксану Салогуб. Про це Борис Філатов повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, наприкінці вересня директорку звільнили начебто через недотримання карантину в школі та інші порушення. На мітинг вийшли зо дві сотні обурених батьків, що заступилися за керівницю закладу. Й вже за два дні її поновили в посаді – за особистим розпорядженням міського голови.