Через скандал у школі №126 звільнили керівницю міського управління освіти

11.10.2021 17:10
Через скандал у школі №126 звільнили керівницю міського управління освіти

Після гучного скандалу мер Дніпра звільнив керівницю міського управління освіти Оксану Салогуб. Про це Борис Філатов повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, наприкінці вересня директорку звільнили начебто через недотримання карантину в школі та інші порушення. На мітинг вийшли зо дві сотні обурених батьків, що заступилися за керівницю закладу. Й вже за два дні її поновили в посаді – за особистим розпорядженням міського голови.

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